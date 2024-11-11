В ВКО из-за гололеда и метели полиция на трассах эвакуирует застрявших водителей

В связи с ухудшением погодных и метеорологических условий на загородных трассах ВКО наблюдаются снегопад, гололед и метель. Патрульные службы эвакуируют людей, застрявших на дорогах, и призывают водителей воздержаться от дальних поездок, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП ВКО, сотрудники полиции активно патрулируют дороги в условиях сильных снегопадов.

В опубликованном видеоролике службы правопорядка показали обстановку на дорогах и призвали казахстанцев отменить дальние поездки и переобуть резину с летней на зимнюю.

"Будьте бдительны, следите за смс-уведомлениями, соблюдайте правила дорожной безопасности и не выезжайте на дальние поездки", – призывают сотрудники полиции.

В свою очередь, жители региона, оказавшиеся в трудной ситуации на трассе, поблагодарили полицию за оперативную помощь на дорогах в условиях снежного шторма.

Ранее сообщалось, что в 14 областях Казахстана на 12 ноября объявили штормовое предупреждение.