#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.56
625.65
6.62
Общество

Гололед и туман: полиция предупредила водителей Казахстана

Туман, мгла, пелена, дымка, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:18 Фото: unsplash
Полицейские призывают казахстанских водителей быть предельно внимательными в условиях тумана и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте полиции (ДП) Атырауской области 22 октября 2025 года, неблагоприятные погодные условия в осенне-зимний период значительно осложняют дорожную обстановку и увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

"Особенно опасны туман и гололед, когда водителям становится сложно оценить дистанцию, скорость движения и дорожную ситуацию в целом", – подчеркнули стражи порядка.

Батальон патрульной полиции Управления полиции Атырау напоминает: в условиях тумана категорически запрещается выполнять обгон и резкие маневры.

"Использование дальнего света фар также недопустимо – свет отражается от водяного пара и снижает видимость. В таких случаях следует включать ближний свет фар и противотуманные фары", – добавили полицейские.

Кроме того, при скользком дорожном покрытии важно снижать скорость, избегать резкого торможения и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

"Основной причиной большинства ДТП остаются нарушения правил дорожного движения – превышение скорости, опасные обгоны и невнимательность за рулем. При неблагоприятных погодных условиях такие действия становятся особенно опасными", – отметили полицейские.

Сотрудники полиции призывают водителей:

  • по возможности воздерживаться от поездок при тумане и гололеде;
  • строго соблюдать правила дорожного движения;
  • не пользоваться мобильным телефоном во время движения;
  • обязательно пристегивать ремень безопасности.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 12:18
Опасная погода: в каких областях объявили штормовое предупреждение на 22 октября

21 октября 2025 года мы писали, что водителей Казахстана предупредили об опасности на дорогах. О какой именно, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В ВКО из-за гололеда и метели полиция на трассах эвакуирует застрявших водителей
20:05, 11 ноября 2024
В ВКО из-за гололеда и метели полиция на трассах эвакуирует застрявших водителей
Полиция предупредила алматинских водителей
09:33, 12 декабря 2023
Полиция предупредила алматинских водителей
ДЧС предупредил алматинцев о гололеде и тумане
17:36, 16 ноября 2022
ДЧС предупредил алматинцев о гололеде и тумане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: