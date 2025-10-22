Гололед и туман: полиция предупредила водителей Казахстана

Полицейские призывают казахстанских водителей быть предельно внимательными в условиях тумана и гололеда, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте полиции (ДП) Атырауской области 22 октября 2025 года, неблагоприятные погодные условия в осенне-зимний период значительно осложняют дорожную обстановку и увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий.

"Особенно опасны туман и гололед, когда водителям становится сложно оценить дистанцию, скорость движения и дорожную ситуацию в целом", – подчеркнули стражи порядка.

Батальон патрульной полиции Управления полиции Атырау напоминает: в условиях тумана категорически запрещается выполнять обгон и резкие маневры.

"Использование дальнего света фар также недопустимо – свет отражается от водяного пара и снижает видимость. В таких случаях следует включать ближний свет фар и противотуманные фары", – добавили полицейские.

Кроме того, при скользком дорожном покрытии важно снижать скорость, избегать резкого торможения и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.

"Основной причиной большинства ДТП остаются нарушения правил дорожного движения – превышение скорости, опасные обгоны и невнимательность за рулем. При неблагоприятных погодных условиях такие действия становятся особенно опасными", – отметили полицейские.

Сотрудники полиции призывают водителей:

по возможности воздерживаться от поездок при тумане и гололеде;

строго соблюдать правила дорожного движения;

не пользоваться мобильным телефоном во время движения;

обязательно пристегивать ремень безопасности.

