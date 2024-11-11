Какие сюрпризы приготовила природа казахстанцам на вторник

В 14 областях Казахстана на 12 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Ночью в Карагандинской области, днем на севере области ожидается низовая метель. На западе, в центре области туман. В Караганде ночью ожидается низовая метель.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман.

Ночью и утром в центре, на востоке Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Метель, гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью по Абайской области, днем на юге, востоке, в центре области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Семее ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

На западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с

Ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере Атырауской области ожидается туман.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области порывы 15-20 м/с.

В горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-западный на севере области порывы 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 12 по 14 ноября 2024 года.