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Пожарные Тобыла показали сложности тушения горящей открытым пламенем машины

пожар в Тобыле, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 20:48 Фото: скриншот видео
11 ноября в городе Тобыле по улице Ленина вблизи жилого дома вспыхнул легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативности огнеборцев пожар ликвидирован на малой площади.

"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мать и сын заживо сгорели при пожаре в Атырауской области.

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