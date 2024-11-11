Пожарные Тобыла показали сложности тушения горящей открытым пламенем машины

11 ноября в городе Тобыле по улице Ленина вблизи жилого дома вспыхнул легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, благодаря оперативности огнеборцев пожар ликвидирован на малой площади.

"Пострадавших нет, причина пожара устанавливается. МЧС просит соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мать и сын заживо сгорели при пожаре в Атырауской области.