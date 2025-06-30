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Происшествия

Столб черного дыма в предгорье Алматы: названа причина

Пожарная часть, пожарная служба, пожарный, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
Днем 30 июня 2025 года в Алматы произошел пожар, дым от которого встревожил горожан.

Кадры с пожаром в редакцию Zakon.kz прислали очевидцы.

"По "восточке" что-то горит, в районе остановки Оренбург", – говорилось в описании.

В пресс-службе Департамента по ЧС Алматы рассказали, что горел частный дом.


"Сегодня в 12:15 пожарные расчеты ликвидировали возгорание кровли частного дома в Медеуском районе, по ул. Морозова, на общей площади 85 кв. м", – сообщили в ведомстве.

25 июня пожарные тушили частный дом в садовом товариществе "Ремизовка" в Бостандыкском районе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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