Столб черного дыма в предгорье Алматы: названа причина
Фото: Zakon.kz
Днем 30 июня 2025 года в Алматы произошел пожар, дым от которого встревожил горожан.
Кадры с пожаром в редакцию Zakon.kz прислали очевидцы.
"По "восточке" что-то горит, в районе остановки Оренбург", – говорилось в описании.
В пресс-службе Департамента по ЧС Алматы рассказали, что горел частный дом.
"Сегодня в 12:15 пожарные расчеты ликвидировали возгорание кровли частного дома в Медеуском районе, по ул. Морозова, на общей площади 85 кв. м", – сообщили в ведомстве.
25 июня пожарные тушили частный дом в садовом товариществе "Ремизовка" в Бостандыкском районе.
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