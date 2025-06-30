Столб черного дыма в предгорье Алматы: названа причина

Фото: Zakon.kz

Днем 30 июня 2025 года в Алматы произошел пожар, дым от которого встревожил горожан.

Кадры с пожаром в редакцию Zakon.kz прислали очевидцы. "По "восточке" что-то горит, в районе остановки Оренбург", – говорилось в описании. В пресс-службе Департамента по ЧС Алматы рассказали, что горел частный дом.

"Сегодня в 12:15 пожарные расчеты ликвидировали возгорание кровли частного дома в Медеуском районе, по ул. Морозова, на общей площади 85 кв. м", – сообщили в ведомстве. 25 июня пожарные тушили частный дом в садовом товариществе "Ремизовка" в Бостандыкском районе.

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