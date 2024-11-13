Дерзкий разбой в центре Алматы: задержан напавший на бухгалтера крупного супермаркета
Фото: пресс-служба ДП Алматы
Полицейские Алматы раскрыли нападение на бухгалтера крупного супермаркета. Дерзкое преступление было совершено утром 12 ноября 2024 года в Алмалинском районе. Об этом рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.
Видеоролики с задержанием накануне появились в социальных сетях.
По данным полицейских, во дворе жилого дома неизвестный, пригрозив женщине пистолетом и физической расправой, потребовал денежные средства. Добычей налетчика стали 400 тыс. тенге.
"Свое лицо нападавший спрятал под шарфом. После совершения преступления он скрылся, а женщина сообщила о нападении в полицию. Была создана следственно-оперативная группа, незамедлительно организованы розыскные мероприятия. Уже к обеду 39-летний подозреваемый был задержан. Спецоперация проведена в центре города, по пр. Абылай хана. Установлено, что налетчик запланировал налет и рассчитывал на большую выручку. Злоумышленник взят под стражу. Газовый пистолет изъят", – резюмировал первый заместитель начальника ДП Алматы Куатбек Науатов.
11 ноября 2024 года стало известно, что из России экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения.
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