Дерзкий разбой в центре Алматы: задержан напавший на бухгалтера крупного супермаркета

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Полицейские Алматы раскрыли нападение на бухгалтера крупного супермаркета. Дерзкое преступление было совершено утром 12 ноября 2024 года в Алмалинском районе. Об этом рассказали в городском департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

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