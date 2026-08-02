Моторная лодка с детьми заглохла на озере Балхаш
Фото: primeminister.kz
На озере Балхаш в Карагандинской области из-за технической неисправности остановилась моторная лодка, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в трех км от пляжа в городе Приозерск.
"Находившиеся на борту люди не могли самостоятельно добраться до берега", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС отбуксировали лодку к берегу.
"На борту находились шесть человек, в том числе двое детей. Все они были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не потребовалась", – рассказали в МЧС.
По наблюдениям спасателей Восточно-Казахстанской области, быстроходные лодки заезжают в места купания, а управляют ими зачастую без спасательных жилетов, прав и регистрационных номеров. Поэтому у побережья Бухтарминского водохранилища усилили водные патрули экстренных служб.
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