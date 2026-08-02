Моторная лодка с детьми заглохла на озере Балхаш

На озере Балхаш в Карагандинской области из-за технической неисправности остановилась моторная лодка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС страны, инцидент произошел в трех км от пляжа в городе Приозерск.

"Находившиеся на борту люди не могли самостоятельно добраться до берега", – говорится в сообщении.

Прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда МЧС отбуксировали лодку к берегу.

"На борту находились шесть человек, в том числе двое детей. Все они были благополучно доставлены на берег, медицинская помощь им не потребовалась", – рассказали в МЧС.

По наблюдениям спасателей Восточно-Казахстанской области, быстроходные лодки заезжают в места купания, а управляют ими зачастую без спасательных жилетов, прав и регистрационных номеров. Поэтому у побережья Бухтарминского водохранилища усилили водные патрули экстренных служб.