Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Из-за горящего телевизора в Павлодаре эвакуировали 15 человек

Пожар на складе, пожар на складских помещениях, горящие склады, горящие складские помещения, тушение складов, огонь, возгорание складских помещений, пожарный кран, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 05:15 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 14 ноября из-за пожара эвакуировали группу людей, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, телевизор и потолок загорелись в магазине, пристроенном к многоэтажному жилому дому по ул. Торайгырова. Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 15 человек. Среди них было двое детей.

"Пожар оперативно потушен на площади 15 кв. м. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Накануне женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре.

Читайте также

Насилие над детьми, дети, физическое насилие, ребенок
В Алматы женщина избила чужого ребенка: инцидент расследует полиция
помощь спасателей
Два рыбака застряли на Балхаше из-за неисправности лодки
наркотики, станция Шу, полиция, машинист
Полицейские задержали машиниста депо станции Шу с крупной партией наркотиков
Алия Абди
МЧС РК Павлодар Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: