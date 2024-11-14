Из-за горящего телевизора в Павлодаре эвакуировали 15 человек

Ночью 14 ноября из-за пожара эвакуировали группу людей, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, телевизор и потолок загорелись в магазине, пристроенном к многоэтажному жилому дому по ул. Торайгырова. Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 15 человек. Среди них было двое детей.

"Пожар оперативно потушен на площади 15 кв. м. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Накануне женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре.