Из-за горящего телевизора в Павлодаре эвакуировали 15 человек
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Ночью 14 ноября из-за пожара эвакуировали группу людей, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба МЧС страны, телевизор и потолок загорелись в магазине, пристроенном к многоэтажному жилому дому по ул. Торайгырова. Сотрудники МЧС по лестничному маршу эвакуировали 15 человек. Среди них было двое детей.
"Пожар оперативно потушен на площади 15 кв. м. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Накануне женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре.
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