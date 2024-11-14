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На станции в Шымкенте чуть не сдетонировал газовый баллон

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 03:21 Фото: Zakon.kz
Ночью 15 ноября 2024 года произошло возгорание на станции технического обслуживания, расположенной по улице Рыскулова в районе Туран в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Пожарные оперативно извлекли из охваченного огнем строения газовый баллон объемом 50 л и ликвидировали возгорание на площади 70 кв.м. Огонь уничтожил один легковой автомобиль и 3 мотоцикла.

В попытках потушить пожар самостоятельно с незначительными ожогами кисти за медицинской помощью обратился молодой человек 2007 года рождения.

МЧС напоминает, что если с пожаром не удалось справиться в течение первых нескольких минут, то дальнейшая самостоятельная борьба с ним не только бесполезна, но и смертельно опасна.

Ранее в поселке Шиели Кызылординской области 14 ноября произошла вспышка газовоздушной смеси на автозаправочной станции, что привело к возгоранию с переходом огня на близлежащее двухэтажное здание.

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