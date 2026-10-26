Грузовик снес остановку после столкновения с кроссовером в Алматы
Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места происшествия, грузовик Dongfeng Captain и кроссовер Deepal S07 двигались по улице Жарокова в северном направлении. В районе дорожных работ водитель грузовика притормозил перед траншеей, после чего в него на высокой скорости врезался кроссовер.
По словам корреспондента, от сильного удара грузовик вылетел с проезжей части, разрушил остановочный павильон, врезался в опору линии электропередачи, затем в фонарный столб и дерево.
В результате аварии пострадал водитель грузовика. Водитель кроссовера, по предварительной информации, серьезных травм не получил.
Как отметил корреспондент редакции, находившиеся на остановке люди успели отскочить и избежать столкновения с грузовиком. Никто из пешеходов не пострадал.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
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