Грузовик снес остановку после столкновения с кроссовером в Алматы

В Алматы на пересечении улиц Жарокова и Левитана произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера. После столкновения грузовик вылетел с дороги, снес остановку и врезался в дерево. Пострадал один человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места происшествия, грузовик Dongfeng Captain и кроссовер Deepal S07 двигались по улице Жарокова в северном направлении. В районе дорожных работ водитель грузовика притормозил перед траншеей, после чего в него на высокой скорости врезался кроссовер.

По словам корреспондента, от сильного удара грузовик вылетел с проезжей части, разрушил остановочный павильон, врезался в опору линии электропередачи, затем в фонарный столб и дерево.

В результате аварии пострадал водитель грузовика. Водитель кроссовера, по предварительной информации, серьезных травм не получил.

Как отметил корреспондент редакции, находившиеся на остановке люди успели отскочить и избежать столкновения с грузовиком. Никто из пешеходов не пострадал.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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