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Нарушитель ДТП в Алматы скрылся с места происшествия

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 03:44 Фото: Zakon.kz
Ночью 16 ноября водитель автомобиля Kia K7, совершивший ДТП на новой развязке ул. Монке би – пр. Саина, сбежал с места происшествия, сообщает Zakon.kz.

В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал с трассы. Ударом о бордюр у автомобиля вырвало колесо.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 03:44

Фото: Zakon.kz

По пути он снес дорожный знак, а после и вовсе слетел в кювет, где уткнувшись передней частью в землю опрокинулся на крышу.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 03:44

Фото: Zakon.kz

В ходе жесткого кульбита, на какое-то время автомобиль даже принял вертикальное положение и после этого уже окончательно рухнул крышей вниз.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 03:44

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции не обнаружили водителя. По всей вероятности он скрылся в пешем порядке в неизвестном направлении.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 03:44

Фото: Zakon.kz

Также на месте работает криминалист, который будет снимать отпечатки пальцев и устанавливать, кто же находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 03:44

Фото: Zakon.kz

Часами ранее, в результате столкновения автомобилей Hyundai Grandeur и Wuling Hongguang в Алматы без отопления и горячей воды остались 323 частных дома, 37 многоэтажек и девять котельных.

Алия Абди
Алматы ДТП 2024 год
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