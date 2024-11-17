Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Актобе спасли кошку, которая просидела на дереве пару дней

Актобе, кошка, МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 16:46 Фото: МЧС РК
В пресс-службе МЧС РК рассказали трогательную историю спасения кошки, которая пару дней просидела на вершине дерева и не могла спуститься, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился в Актобе. Кошка забралась на дерево в одном из дворов по улице Азербаева. Самостоятельно спуститься она не могла, а снять ее у местных жителей не получалось, поскольку животное от страха вскарабкалось на высоту пятого этажа.

"Спустя пять дней, когда стало очевидно, что самостоятельно кошка не спустится, на помощь ей пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда. С помощью лестницы опытные спасатели сняли кошку с дерева. Животному дали еды и воды, благополучно передали довольной хозяйке", – рассказали в МЧС.
Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 16:46

Фото: МЧС РК

Ранее в Государственном национальном природном парке "Бурабай" рассказали, как спасали обессиленного пеликана. Птица не смогла улететь на зимовку и ее доставили в зоосад курорта.

Читайте также

спасатели помогли девочке
Пятилетняя девочка из Астаны застряла ногой в радиаторе
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Восемь человек лишились денег после розыгрыша 18-летнего жителя Астаны
пожар
По факту пожара в частном доме в Астане возбудили уголовное дело
Андрей Дюсупов
Интересное МЧС РК Актобе 2024 год Кошки
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Стала известна победительница конкурса &quot;Мисс Вселенная – 2024&quot;
Стала известна победительница конкурса "Мисс Вселенная – 2024"
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии Оскар
Казахстанский фильм официально утвердили на соискание премии "Оскар"
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Смена часового пояса: когда в Казахстане начнут исследование
президент Абхазии
Президент Абхазии о попытке госпереворота: Мы все вернем в правовое русло
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: