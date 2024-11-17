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Пятилетняя девочка из Астаны застряла ногой в радиаторе

спасатели помогли девочке, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 18:57 Фото: скриншот видео
17 ноября в службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердыулы в Астане пятилетний ребенок застрял ногой в радиаторе отопления, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда МЧС прибыли на место происшествия. В ходе профессиональных действий ногу ребенка удалось аккуратно высвободить без нанесения травм.

"Напоминаем: в случае чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно обращаться по номеру 112", – отметили в министерстве.

Ранее в Актобе спасатели помогли кошке, которая просидела на дереве пару дней.

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