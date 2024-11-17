Пятилетняя девочка из Астаны застряла ногой в радиаторе

Фото: скриншот видео

17 ноября в службу 112 поступило сообщение, что в квартире по проспекту Ш. Кудайбердыулы в Астане пятилетний ребенок застрял ногой в радиаторе отопления, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: