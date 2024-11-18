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Лжеполицейских задержали в трех крупных городах Казахстана

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 08:30 Фото: polisia.kz
В Казахстане задержали 14 злоумышленников, выдавших себя за сотрудников полиции, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МВД Казахстана, в Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге. В Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двоих жителей города 300 тыс. тенге. В Конаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тыс. тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации.

Изьяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование. Подозреваемые арестованы.

"Настоятельно рекомендуем при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию".Пресс-служба МВД РК

Также к административной ответственности полицейские привлекли 108 медицинских работников за нарушения условий хранения медицинских и психоактивных препаратов.

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