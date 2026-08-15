Крупную партию алкоголя обнаружили в автомобиле в Уральске

Около 400 литров алкогольной продукции обнаружили полицейские в автомобиле в Уральске. В машине находились 83 бутылки разного объема. Изъятый алкоголь и материалы проверки направили в уполномоченные органы для принятия процессуального решения, сообщает Zakon.kz.

Всего в автомобиле находились 70 бутылок по пять литров, одна емкость объемом один литр и 12 бутылок по 0,5 литра.

"Обнаруженную продукцию изъяли. Собранные материалы вместе с алкоголем направили в соответствующие органы для принятия процессуального решения", – сообщает пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области.

В ведомстве отметили, что продолжат проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений в сфере оборота, хранения и реализации алкогольной продукции.

Ранее сообщалось, что Минфин обновил правила выдачи лицензии на производство и реализацию алкоголя.