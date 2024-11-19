В Петропавловске пятилетний ребенок едва не лишился пальца

Фото: пресс-служба МЧС РК

19 ноября спасатели МЧС пришли на помощь пятилетнему мальчику. У ребенка в городе Петропавловск палец застрял в пластмассовой ванне, сообщает Zakon.kz.

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