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Законодательство РК

В Петропавловске пятилетний ребенок едва не лишился пальца

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 00:31 Фото: пресс-служба МЧС РК
19 ноября спасатели МЧС пришли на помощь пятилетнему мальчику. У ребенка в городе Петропавловск палец застрял в пластмассовой ванне, сообщает Zakon.kz.

В службу спасения позвонили обеспокоенная мать мальчика, которая не смогла вытащить палец из ванны.

"Спасатели посоветовали ей, как уменьшить отек и оперативно приехали к ней домой. С помощью шанцевого инструмента распилили ванну и освободили палец мальчика. К счастью, помощь врачей ребенку не потребовалась".Пресс-служба МЧС РК
помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 00:31

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели Семея показали, как пришли на помощь детям.

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