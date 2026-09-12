Годовалый ребенок упал в глубокую яму в Караганде: вытащить смогли только спасатели
Фото: МЧС РК
В Караганде спасатели вызволили маленького ребенка, упавшего в яму, вырытую возле жилого дома для установки столба, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, инцидент произошел на улице Чайкина в районе имени Алихана Бокейхана. Мальчик 2025 года рождения упал в яму, после чего на место оперативно прибыли сотрудники МЧС.
Спасатели извлекли малыша из ямы и передали его матери. Для медицинского осмотра ребенка также передали бригаде скорой помощи.
Ранее спасатели пришли на помощь туристам, которые сбились с маршрута на высоте 4500 метров близ Алматы.
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