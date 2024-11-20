Пожарные предотвратили взрывы в горящем ангаре в Акмолинской области

20 ноября 2024 года в Акмолинской области на территории производственной организации в ангаре произошло загорание утеплителя, в результате чего поврежден корпус экскаватора, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК уточнили, что инцидент произошел на окраине села Приображенка Целиноградского района. Для предотвращения возможного взрыва пожарные извлекли из огня один газовый и три кислородных баллона.

"Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось спасти 9 ед. сельхозтехники. Пожар ликвидирован на площади 300 кв.м. Пострадавших нет", – добавили в ведомстве.

Фото: МЧС РК

Пожарные призывают казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 17 ноября в Шымкенте по улице Молдагулова в подъезде жилого дома на третьем этаже произошло загорание электропроводов.