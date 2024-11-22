Подростка спасли в горах Заилийского Алатау в Алматинской области

Днем 22 ноября на пульт 112 обратился юноша 2008 года рождения, который поднялся на пик Букреева, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей МЧС, это место находится на высоте 3100 м над уровнем моря, поэтому молодой человек не смог самостоятельно спуститься.

Спасатели поддерживали с ним связь, сопровождая туриста в горной местности.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Они определили направление подъема потерявшегося и приступили к обследованию территории.

Обнаружив спасенного, сотрудники МЧС спустили его с горы и доставили в Алматы, где его ждали родственники. Парню оказали необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что массовый выезд экстренных служб в Талгарском районе встревожил местных жителей.

