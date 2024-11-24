Четыре автомобиля попали в снежную ловушку в Жетысуской области

Фото: Zakon.kz

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 24 ноября спасли восемь человек, включая двух детей, из снежного плена в Алакольском районе Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

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