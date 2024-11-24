Четыре автомобиля попали в снежную ловушку в Жетысуской области
Фото: Zakon.kz
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана 24 ноября спасли восемь человек, включая двух детей, из снежного плена в Алакольском районе Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
На участке республиканской автодороги Ушарал – станция Достык в снежном заносе застряли четыре легковых автомобиля. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей с помощью вахтового автомобиля.
"Все пострадавшие доставлены в ближайший населенный пункт. Медицинская помощь никому не потребовалась", – отметили в МЧС.
Ранее сообщалось о другом инциденте. Бабушку и четверых внуков спасли при пожаре в Жамбылской области.
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