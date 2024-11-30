Кадры тушения грузового автомобиля показали в МЧС

На трассе в Акмолинской области загорелся грузовой автомобиль. Инцидент случился в Шортандинском районе вблизи села Бозайгыр, сообщает Zakon.kz.

Огонь охватил машину на площади шести квадратных метров.

"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе министерства.

Фото: МЧС РК

Фото: МЧС РК

В ДЧС Акмолинской области в очередной раз напоминают водителям о соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.

Ранее в МЧС опубликовали правила, которые помогут понять, что нужно делать водителям, если их транспортное средство загорелось.