Кадры тушения грузового автомобиля показали в МЧС
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На трассе в Акмолинской области загорелся грузовой автомобиль. Инцидент случился в Шортандинском районе вблизи села Бозайгыр, сообщает Zakon.kz.
Огонь охватил машину на площади шести квадратных метров.
"Благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание оперативно ликвидировано. Жертв и пострадавших нет, причина пожара устанавливается", – рассказали в пресс-службе министерства.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
В ДЧС Акмолинской области в очередной раз напоминают водителям о соблюдении правил пожарной безопасности на автотранспорте.
Ранее в МЧС опубликовали правила, которые помогут понять, что нужно делать водителям, если их транспортное средство загорелось.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript