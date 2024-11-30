В Астане горел склад лакокрасочных изделий

Столичные пожарные ликвидировали возгорание в ангарном помещении, где хранились лакокрасочные изделия, сообщает Zakon.kz.

На месте пожара работали 26 огнеборцев и пять единиц техники.

"Сигнал о том, что в районе Алматы по улице Жабаева происходит возгорание склада лакокрасочных изделий на пульт дежурного поступил в 08:17 утра 30 ноября. Ликвидировать пожар удалось в 09:26", – сообщает пресс-служба МЧС РК.

Сотрудники МЧС отметили, что пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в сушильно-очистительном комплексе одного из хлебоприемных пунктов города Щучинска произошел пожар. В агрегате в это время находилось 30 тонн семян подсолнуха.