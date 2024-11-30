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Законодательство РК

Смертельная авария с участием трех машин произошла на трассе Алматы – Бесмойнак

Смертельная авария произошла в Жамбылкой области, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 22:37 Фото: Zakon.kz
30 ноября в Жамбылском районе водитель Mercedes Benz 280, следуя на 77 км автодороги Алматы – Бесмойнак, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114, сообщает Zakon.kz.

В результате водитель Ford Focus скончался на месте. Двое пассажиров с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

"По факту ДТП проводится досудебное расследование. Полиция региона призывает всех водителей неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать ПДД РК". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Ранее сообщалось, что семилетнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы.

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