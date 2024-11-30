Смертельная авария с участием трех машин произошла на трассе Алматы – Бесмойнак

Фото: Zakon.kz

30 ноября в Жамбылском районе водитель Mercedes Benz 280, следуя на 77 км автодороги Алматы – Бесмойнак, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Ford Focus, после чего по инерции столкнулся с ВАЗ-2114, сообщает Zakon.kz.

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