Опасный прыжок с моста: мужчине в Усть-Каменогорске потребовалась помощь спасателей

В Усть-Каменогорске спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему во время купания в районе проспекта Абая. По данным экстренных служб, 35-летний мужчина во время прыжка с моста получил травму ноги и не смог самостоятельно выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. С использованием плавсредства спасатели добрались до пострадавшего, извлекли его из воды и доставили на берег. Там мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

В ведомстве отметили, что подобные действия представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. Спасатели напомнили жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоемах и избегать рискованных поступков.

В экстренных ситуациях гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться по номеру 112.

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