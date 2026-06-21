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Происшествия

Опасный прыжок с моста: мужчине в Усть-Каменогорске потребовалась помощь спасателей

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2026 22:01 Фото: пресс-служба МЧС РК
В Усть-Каменогорске спасатели оказали помощь мужчине, пострадавшему во время купания в районе проспекта Абая. По данным экстренных служб, 35-летний мужчина во время прыжка с моста получил травму ноги и не смог самостоятельно выбраться из воды, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. С использованием плавсредства спасатели добрались до пострадавшего, извлекли его из воды и доставили на берег. Там мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи.

В ведомстве отметили, что подобные действия представляют серьезную опасность для жизни и здоровья. Спасатели напомнили жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности на водоемах и избегать рискованных поступков.

В экстренных ситуациях гражданам рекомендуется незамедлительно обращаться по номеру 112.

Ранее сообщалось, что необорудованные пляжи и алкоголь стали причинами трагедий на воде в ВКО.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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