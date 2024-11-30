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Законодательство РК

Обрушение перекрытия третьего этажа произошло во время пожара в Астане

пожар в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2024 20:01 Фото: скриншот видео
В районе Алматы по ул. Буктырма в Астане загорелись помещения третьего этажа, потолочное перекрытие и кровля трехэтажного многофункционального здания, сообщает Zakon.kz.

До прибытия пожарных подразделений произошло обрушение перекрытия третьего этажа, самостоятельно вышли на улицу 40 человек из них 10 детей.

"По прибытии огнеборцев происходило открытое горение. На месте пожара был создан оперативный штаб пожаротушения. На тушение было подано семь водяных стволов. Также на месте пожара был организован пункт обогрева. Сотрудники Центра медицины катастроф МЧС оказывали психологическую и медицинскую помощь".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, пожар локализован на предварительной площади 300 кв. м.

Ранее сообщалось, что 10 человек экстренно эвакуировали из жилого дома в Усть-Каменогорске.

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Астана МЧС РК Пожар 2024 год Спасатели
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