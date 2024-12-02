Непотушенная сигарета стала причиной эвакуации жителей Кокшетау
Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 2 декабря огнеборцы Кокшетау эвакуировали постояльцев городского общежития, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС страны, на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития по ул. Жабаева произошло возгорание матраса.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Прибывшие на место вызова огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 14 человек, из них пятеро детей.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причина – непотушенная сигарета.
Часами ранее спасатели областного центра Северо-Казахстанской области помогли трехлетнему мальчику.
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