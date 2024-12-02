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Законодательство РК

Непотушенная сигарета стала причиной эвакуации жителей Кокшетау

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 06:16 Фото: пресс-служба МЧС РК
Ночью 2 декабря огнеборцы Кокшетау эвакуировали постояльцев городского общежития, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития по ул. Жабаева произошло возгорание матраса.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 06:16

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прибывшие на место вызова огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 14 человек, из них пятеро детей.

Пожар, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 06:16

Фото: пресс-служба МЧС РК

Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причина – непотушенная сигарета.

Часами ранее спасатели областного центра Северо-Казахстанской области помогли трехлетнему мальчику.

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Акмолинская область Кокшетау 2024 год Пожары Сигареты Спасатели
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