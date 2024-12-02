Непотушенная сигарета стала причиной эвакуации жителей Кокшетау

Ночью 2 декабря огнеборцы Кокшетау эвакуировали постояльцев городского общежития, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, на четвертом этаже пятиэтажного здания общежития по ул. Жабаева произошло возгорание матраса.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прибывшие на место вызова огнеборцы эвакуировали по лестничному маршу 14 человек, из них пятеро детей.

Фото: пресс-служба МЧС РК

Возгорание оперативно ликвидировано. Пострадавших нет. Причина – непотушенная сигарета.

Часами ранее спасатели областного центра Северо-Казахстанской области помогли трехлетнему мальчику.