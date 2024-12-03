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Каннабис и оружие хранил астанчанин на съемной квартире

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 19:28 Фото: polisia.kz
Полицейские арестовали мужчину, подозреваемого в транспортировке наркотиков в Астану из южных регионов страны. Он пытался сбыть их через покупателей из социальных сетей, сообщает Zakon.kz.

Задержанный, 30-летний мужчина, занимался расфасовкой наркотиков на съемной квартире. В ходе обыска столичные полицейские обнаружили упаковку с веществом серо-черного цвета, а также расфасованные свертки, обмотанные фольгой, электронные весы, 5 тыс. пустых пакетов zip-Lock и 7,5 млн тенге.

Эксперты подтвердили, что изъятые у задержанного вещества являются наркотическим средством, а точнее смолой каннабиса, общий вес которой составил более 2 кг.

"Также у задержанного изъяты травматический пистолет ОСА, газовый пистолет с возможностью стрельбы травматическими пулями и девять резиновых пуль к ним. По данному факту возбуждено уголовное дело. Статья, по которой обвиняют мужчину, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания", – сообщили в пресс-службе ДП города Астаны.

Ранее сообщалось, что столичный Департамент АФМ пресек факт поставки из США наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере под видом почтовых посылок с товарами народного потребления.

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