Студенты младших курсов стали жертвами вымогателей в ЗКО
Фото: pexels
В Западно-Казахстанской области 6 декабря задержаны подозреваемые в вымогательстве денежных средств у студентов младших курсов, сообщает Zakon.kz.
По данным следствия, подозреваемые угрожали потерпевшим физической расправой, требуя передать им деньги.
"По данным фактам начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", — отметили в полиции.
Дополнительная информация по делу не разглашается в интересах следствия.
Ранее сообщалось о другом инциденте. В Караганде преподавателя колледжа уволили за пощечины студентам.
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