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Происшествия

Студенты младших курсов стали жертвами вымогателей в ЗКО

Студенты, образование, абитуриенты, вуз, университет, выпускники , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 21:13 Фото: pexels
В Западно-Казахстанской области 6 декабря задержаны подозреваемые в вымогательстве денежных средств у студентов младших курсов, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемые угрожали потерпевшим физической расправой, требуя передать им деньги.

"По данным фактам начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", — отметили в полиции.

Дополнительная информация по делу не разглашается в интересах следствия.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Караганде преподавателя колледжа уволили за пощечины студентам. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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