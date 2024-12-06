Студенты младших курсов стали жертвами вымогателей в ЗКО

Фото: pexels

В Западно-Казахстанской области 6 декабря задержаны подозреваемые в вымогательстве денежных средств у студентов младших курсов, сообщает Zakon.kz.

По данным следствия, подозреваемые угрожали потерпевшим физической расправой, требуя передать им деньги. "По данным фактам начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и привлечения виновных к ответственности", — отметили в полиции. Дополнительная информация по делу не разглашается в интересах следствия. Ранее сообщалось о другом инциденте. В Караганде преподавателя колледжа уволили за пощечины студентам.

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