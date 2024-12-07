Объект в столичном Байконыре чуть не взлетел на воздух

Фото: Zakon.kz

Ночью 7 декабря 2024 года в Астане, а именно – в районе Байконыр в одном из частных жилых домов произошел пожар. Это чуть не привело к взрыву, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, из охваченного пламенем дома пожарные вынесли три газовых баллона и предотвратили их взрыв. Фото: пресс-служба МЧС РК Пожар потушили на площади 40 кв.м. Пострадавших нет. Ранее сообщалось, что жуткое ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Самара – Шымкент. В Иргизском районе Актюбинской области 6 декабря произошло лобовое столкновение двух грузовиков.





Поделиться новостью