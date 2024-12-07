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Происшествия

Объект в столичном Байконыре чуть не взлетел на воздух

Пожарная служба, огонь, возгорание, пожарные, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 03:13 Фото: Zakon.kz
Ночью 7 декабря 2024 года в Астане, а именно – в районе Байконыр в одном из частных жилых домов произошел пожар. Это чуть не привело к взрыву, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, из охваченного пламенем дома пожарные вынесли три газовых баллона и предотвратили их взрыв.

Спасатели потушили пожар, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 03:13

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пожар потушили на площади 40 кв.м. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что жуткое ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Самара – Шымкент. В Иргизском районе Актюбинской области 6 декабря произошло лобовое столкновение двух грузовиков.


Аксинья Титова
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