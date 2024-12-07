#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.65
544.6
5.17
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
#Потребительский контроль
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
514.65
544.6
5.17
Происшествия

Катание на надувных санках закончилось серьезным ранением для ребенка в ВКО

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2024 07:56 Фото: Zakon.kz
В ВКО мальчик, катаясь на стюбе, получил ранение ноги. Из-за этого у него открылось сильное кровотечение, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, патрульные полицейские экстренно сопроводили пострадавшего в больницу.

"Спасибо, что не оставили нас в тревожную минуту", – поблагодарили в соцсетях родные пострадавшего.

Полиция напоминает гражданам о важности соблюдения мер безопасности во время зимних развлечений.

Ранее стали известны подробности о теле женщины, которую нашли в сумке на окраине Алматы.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Правозащитник обманом хотел пронести заключенным сенсорные телефоны
Происшествия
08:18, Сегодня
Правозащитник обманом хотел пронести заключенным сенсорные телефоны
Объект в столичном Байконыре чуть не взлетел на воздух
Происшествия
03:13, 07 декабря 2024
Объект в столичном Байконыре чуть не взлетел на воздух
Жуткое ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Самара – Шымкент
Происшествия
23:20, 06 декабря 2024
Жуткое ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Самара – Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: