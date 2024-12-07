Катание на надувных санках закончилось серьезным ранением для ребенка в ВКО

Фото: Zakon.kz

В ВКО мальчик, катаясь на стюбе, получил ранение ноги. Из-за этого у него открылось сильное кровотечение, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, патрульные полицейские экстренно сопроводили пострадавшего в больницу. "Спасибо, что не оставили нас в тревожную минуту", – поблагодарили в соцсетях родные пострадавшего. Полиция напоминает гражданам о важности соблюдения мер безопасности во время зимних развлечений. Ранее стали известны подробности о теле женщины, которую нашли в сумке на окраине Алматы.



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