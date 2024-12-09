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Происшествия

Полиция показала предсмертные сообщения дяди Шерзата Полата

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 10:46 Фото: unsplash
Департамент полиции Алматинской области 9 декабря 2024 года показал предсмертную переписку дяди 16-летнего Шерзата Полата с одним из родственников, сообщает Zakon.kz.

Как напомнил первый заместитель начальника ДП Алматинской области Багдат Ашимов, по факту обнаружения тела 30-летнего мужчины вблизи Талгара установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полата, трагически погибшего 4 октября текущего года.

"Согласно предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение... Следствием установлено наличие предсмертной записки от погибшего в мессенджере, которую он отправил одному из родственников. В сообщении покойный прощается и просит похоронить рядом с племянником".Багдат Ашимов
Полиция показала предсмертные сообщения дяди Шерзата Полата, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 10:46

Фото: Instagram/police_almobl

Первый замначальника ДП Алматинской области подчеркнул, что по данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств.

"Уважаемые граждане, просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной", – заключил Багдат Ашимов.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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