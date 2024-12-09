Найдено тело дяди Шерзата Полата

На окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве 16-летнего Шерзата Полата. Об этом 9 декабря 2024 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

Согласно информации правоохранителей, вблизи Талгара обнаружено тело 30-летнего мужчины. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством через повешение.

"Установлено, что погибший являлся дядей несовершеннолетнего Шерзата Полат, трагически погибшего 4 октября 2024 года. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В дополнении сказано, что на данном этапе следствия каких-либо признаков криминального характера не установлено.

В пресс-службе подчеркивают, что семья погибшего Шерзата Полата все время находилась под охраной полицейских.

"За все время каких-либо угроз семье погибшего не зафиксировано. Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, установлено, что мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Дополнительные сведения будут предоставлены по мере их поступления.

В заключительной части есть обращение к казахстанцам.

"Просим доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение ложной информации может привести к ответственности, вплоть до уголовной". Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

4 октября в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат, еще два человека получили телесные повреждения. В ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего подростка.

Сразу после этого случая на месте был создан оперативный штаб, а семья была взята под охрану. 15 октября стало известно, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Полата увеличилось до 10 человек. 18 октября в ДП Алматинской области сообщили о задержании еще одного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Полата.

С августа 2022 года должность прокурора Талгарского района занимал Ескендир Бекманов. 18 октября 2024 года его освободили от должности. Вместе с ним кресла лишился Саян Бакиров, который с июля 2022-го был заместителем прокурора Алматинской области. Нового прокурора назначили 30 октября.

Отметим, что от должностей были освобождены не только сотрудники прокуратуры района и области. 19 октября руководство сменили в Департаменте полиции Алматинской области. Чуть ранее, 15 октября, лишились кресел аким Талгара Бахыт Куришбеков и его заместитель Матан Сагындык, а также руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев.