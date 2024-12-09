#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Всеобщее декларирование
Логотип Новости спорта Новости спорта
-11°
$
510.08
539.61
5.15
Происшествия

Спасатели по лестнице забрались на 12-й этаж, чтобы помочь ребенку в Астане

Пальцы , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 19:39 Фото: pixabay
В одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Сарыарка, женщина не смогла попасть в квартиру, где находился ее девятилетний сын. На помощь пришли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала сама родительница, ребенок не откликнулся на настойчивый стук в дверь и звонки. Забеспокоившись за чадо, она вызвала на подмогу спасателей.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью автолестницы забрались на 12-й этаж, проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.

Правда, там их ожидал мирно спящий ребенок. Медицинская помощь малышу с крепким сном не понадобилась.

Ранее спасатели пришли на помощь годовалой малышке в Караганде.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау
Происшествия
20:41, Сегодня
Попытка суицида 17-летнего подростка попала на видео в Атырау
Задолжавший четыре миллиона тенге водитель пытался скрыться от полиции в Туркестане
Происшествия
19:58, Сегодня
Задолжавший четыре миллиона тенге водитель пытался скрыться от полиции в Туркестане
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Происшествия
19:19, Сегодня
Водитель автобуса сбил насмерть женщину и покончил с собой в Рудном
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: