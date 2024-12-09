Спасатели по лестнице забрались на 12-й этаж, чтобы помочь ребенку в Астане
Фото: pixabay
В одной из столичных многоэтажек, расположенных в районе Сарыарка, женщина не смогла попасть в квартиру, где находился ее девятилетний сын. На помощь пришли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.
Как рассказала сама родительница, ребенок не откликнулся на настойчивый стук в дверь и звонки. Забеспокоившись за чадо, она вызвала на подмогу спасателей.
Сотрудники оперативно-спасательного отряда с помощью автолестницы забрались на 12-й этаж, проникли в квартиру через окно и открыли дверь изнутри.
Правда, там их ожидал мирно спящий ребенок. Медицинская помощь малышу с крепким сном не понадобилась.
Ранее спасатели пришли на помощь годовалой малышке в Караганде.
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