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Происшествия

Отца погибшего Шерзата Полата госпитализировали

отца погибшего Шерзата Полата госпитализировали, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2024 00:19 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Багдад Ашимов заявил о том, что Каржаубая Нурымова, отца 16-етнего Шерзата Полата, перевезли в больницу по медицинским показаниям, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала Qazaqstan, вместе с Каржаубаем Нурымовым в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице находятся его адвокаты.

В полиции рассказали, что в отношении Каржаубая Нурымова возбудили административное дело.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

10 декабря просьбе родственников и адвокатов задержали Каржаубая Нурымова. Ему оказывали психологическую помощь.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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