Отца погибшего Шерзата Полата госпитализировали
По информации телеканала Qazaqstan, вместе с Каржаубаем Нурымовым в Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больнице находятся его адвокаты.
В полиции рассказали, что в отношении Каржаубая Нурымова возбудили административное дело.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.
Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.
10 декабря просьбе родственников и адвокатов задержали Каржаубая Нурымова. Ему оказывали психологическую помощь.