Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург

10 декабря на трассе Алматы – Екатеринбург, в 5 км от поселка Сарышаган, сломался пассажирский автобус. Спасатели экстренно выехали на место происшествия, сообщает Zakon.kz

В итоге сотрудники МЧС эвакуировали из технически неисправного автобуса 53 пассажира. Все они были размещены в ближайшем пункте обогрева.

"Эвакуированные являются гражданами Республики Узбекистан. В медицинской помощи никто не нуждался", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывало граждан соблюдать меры безопасности в выходные и праздничные дни.

