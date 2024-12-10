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Происшествия

Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снег, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, дорога закрыта, заносы, занос , фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 19:35 Фото: pixabay
10 декабря на трассе Алматы – Екатеринбург, в 5 км от поселка Сарышаган, сломался пассажирский автобус. Спасатели экстренно выехали на место происшествия, сообщает Zakon.kz

В итоге сотрудники МЧС эвакуировали из технически неисправного автобуса 53 пассажира. Все они были размещены в ближайшем пункте обогрева.

"Эвакуированные являются гражданами Республики Узбекистан. В медицинской помощи никто не нуждался", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана призывало граждан соблюдать меры безопасности в выходные и праздничные дни. 

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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