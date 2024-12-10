#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-10°
$
510.08
539.61
5.15
Происшествия

Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата

нашли тело повешенного мужчины, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 20:11 Фото: polisia.kz
9 декабря на окраине Талгара нашли тело 30-летнего дяди Шерзата Полата. Согласно предварительному выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате "механической асфиксии, характерной для самоповешения", сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, на теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти.

"Эксперты отмечают, что обнаруженные телесные повреждения, такие как странгуляционная борозда и ссадины в области шеи, соответствуют травмам, возникающим при использовании петли. Все признаки указывают на суицид, поскольку неравномерность борозды и характер повреждений являются типичными для подобных случаев. Обнаруженные участки напоминающие ссадины в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области могли возникнут от трения и сдавление петли", – заявили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Стражи порядка просят граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В полиции рассказали детали нападения астанчанина с ножом на женщину в лифте
Происшествия
20:22, Сегодня
В полиции рассказали детали нападения астанчанина с ножом на женщину в лифте
Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург
Происшествия
19:35, Сегодня
Автобус с иностранцами сломался на трассе Алматы – Екатеринбург
Пропавшего без вести пожилого пастуха отыскали в Жетысуской области
Происшествия
19:25, Сегодня
Пропавшего без вести пожилого пастуха отыскали в Жетысуской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: