Стали известны результаты судмедэкспертизы по делу о гибели дяди Шерзата Полата

9 декабря на окраине Талгара нашли тело 30-летнего дяди Шерзата Полата. Согласно предварительному выводу судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате "механической асфиксии, характерной для самоповешения", сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, на теле отсутствуют следы, свидетельствующие о насильственном характере смерти.

"Эксперты отмечают, что обнаруженные телесные повреждения, такие как странгуляционная борозда и ссадины в области шеи, соответствуют травмам, возникающим при использовании петли. Все признаки указывают на суицид, поскольку неравномерность борозды и характер повреждений являются типичными для подобных случаев. Обнаруженные участки напоминающие ссадины в заушной области сосцевидного отростка и затылочной области могли возникнут от трения и сдавление петли", – заявили в пресс-службе ДП Алматинской области.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Стражи порядка просят граждан доверять только официальным источникам и напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет ответственность, вплоть до уголовной.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых.

Накануне, 9 декабря, на окраине Талгара было обнаружено тело дяди Шерзата Полата. По предварительным данным, 30-летний Нурганат Гаипбаев покончил жизнь самоубийством через повешение. Позднее ДП Алматинской области показал предсмертные сообщения дяди 16-летнего подростка.

