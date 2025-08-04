Дело о смерти дяди Шерзата Полата прекращено – адвокат

Прекращено уголовное дело о смерти Нурканата Гайыпбаева – дяди убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне рассказал адвокат семьи Мейрман Шекеев.

"Дело Нурканата прекращено! Однако в будущем мы будем ходатайствовать о возобновлении дела", – написал он 3 августа 2025 года в Instagram.

24 июня 2025 года Мейрман Шекеев сообщил, что почти все осужденные, кроме Шынгыса Белгожаева и Думана Ыскака, подали апелляционные жалобы. Апелляционный суд состоится 18 августа в 11:00 в здании Алматинского областного суда.

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25 июля стало известно, что один из осужденных по делу Шерзата Полата – Думан Ыскак – вышел на свободу.