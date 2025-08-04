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Общество

Дело о смерти дяди Шерзата Полата прекращено – адвокат

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 10:08 Фото: Zakon.kz
Прекращено уголовное дело о смерти Нурканата Гайыпбаева – дяди убитого в Талгаре 16-летнего Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне рассказал адвокат семьи Мейрман Шекеев.

"Дело Нурканата прекращено! Однако в будущем мы будем ходатайствовать о возобновлении дела", – написал он 3 августа 2025 года в Instagram.

24 июня 2025 года Мейрман Шекеев сообщил, что почти все осужденные, кроме Шынгыса Белгожаева и Думана Ыскака, подали апелляционные жалобы. Апелляционный суд состоится 18 августа в 11:00 в здании Алматинского областного суда.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 10:08
Суд огласил приговор: убийце Шерзата 23 года тюрьмы, остальным от 7 до 20 лет лишения свободы

25 июля стало известно, что один из осужденных по делу Шерзата Полата – Думан Ыскак – вышел на свободу.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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