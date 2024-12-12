Автомобиль полыхнул около АЗС в Актау
Фото: скриншот видео
12 декабря в 29А микрорайоне вблизи АЗС в Актау загорелся легковой автомобиль, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели оперативно ликвидировали горение.
К счастью, пострадавших нет.
Причина устанавливается.
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Ранее 850 павлодарцев эвакуировали из-за возгорания газа в газгольдере.
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