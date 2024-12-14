Коровам на льду понадобилась помощь спасателей в ЗКО
Фото: МЧС РК
В поселке Зачаганск близ Уральска состоялась операция по спасению шести коров, которые забрели на покрытый льдом водоем, сообщает Zakon.kz.
Самостоятельно покинуть скользкую поверхность животные не могли. Помогать им пришлось оперативно-спасательному отряду МЧС.
Вооружившись веревками и терпением, сотрудники ведомства вывели коров на берег. Некоторых буренок пришлось буквально выкатывать, потому что вставать на ноги они отказывались.
Ранее в Министерстве по ЧС обратились к казахстанцам с предупреждением перед праздничными днями.
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