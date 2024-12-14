Ребенка зажало в ледяной пещере на склоне Иртыша
Фото: скриншот видео
14 декабря в Омске дети играли на крутом берегу Иртыша, где из льдин образовались пещеры, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РФ, в какой-то момент одна из льдин обвалилась, зажав 13-летнего подростка.
"Прохожие пытались помочь ему, но глыбы были неподъемные. Специалисты МЧС России извлекли пострадавшего из ледяного плена, уложили на носилки и передали врачам", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что спасатели Тараза помогли попавшему в беду трехлетнему малышу.
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