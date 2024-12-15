Соседка по палате украла у больной пенсионерки 13 млн тенге

В полицию Экибастуза обратилась пенсионерка, которая обнаружила пропажу 13 миллионов тенге со своего счета в банке. Она рассказала, что деньги исчезли пока она лежала в больнице, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители выяснили, что женщина действительно с 28 ноября по 2 декабря проходила лечение в больнице в инсультном отделении. Вместе с ней в палате лежали еще несколько пациентов, которых сразу же опросили.

"В результате оказалось, что к исчезновению денег причастная молодая женщина, которая зашла в мобильное приложение банка пенсионерки и перевела накопления с ее счета. Подозреваемая пояснила, что не ожидала того, что кражу раскроют и ее найдут", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения – обязательство о явке.

Жителя Астаны подозревают в том, что он создал поддельную страницу в соцсети и от имени девушки выманил у ее знакомого крупную сумму денег.