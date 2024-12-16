Снежный коллапс в Мангистау: спасатели освободили 29 грузовиков из заноса

В Мангистауской области сотрудники МЧС Казахстана 16 декабря провели спасательную операцию, освободив 29 грузовых автомобилей, застрявших в снежном заносе на трассе Жанаозен – Туркменистан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада на трассе образовались снежные заносы, в которых оказались грузовые фуры. Одна из них съехала с дорожного полотна.

Сотрудники спасательных подразделений совместно с представителями компании "КазАвтоЖол" расчистили дорогу, отбуксировали транспорт и восстановили движение.

МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в зимний период, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздерживаться от поездок в неблагоприятных погодных условиях.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по круглосуточному номеру службы спасения "112".

Ранее сообщалось, что в трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта из-за непогоды.