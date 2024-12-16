Снежный коллапс в Мангистау: спасатели освободили 29 грузовиков из заноса
Фото: Zakon.kz
В Мангистауской области сотрудники МЧС Казахстана 16 декабря провели спасательную операцию, освободив 29 грузовых автомобилей, застрявших в снежном заносе на трассе Жанаозен – Туркменистан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Из-за ухудшения погодных условий и сильного снегопада на трассе образовались снежные заносы, в которых оказались грузовые фуры. Одна из них съехала с дорожного полотна.
Сотрудники спасательных подразделений совместно с представителями компании "КазАвтоЖол" расчистили дорогу, отбуксировали транспорт и восстановили движение.
МЧС призывает граждан соблюдать правила безопасности в зимний период, следить за штормовыми предупреждениями и по возможности воздерживаться от поездок в неблагоприятных погодных условиях.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по круглосуточному номеру службы спасения "112".
Ранее сообщалось, что в трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта из-за непогоды.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript