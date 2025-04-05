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Происшествия

Выскочил на дорогу из темноты: на трассе Алматы – Бишкек насмерть сбили мужчину

ДТП, полиция, погиб пешеход, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 13:29 Фото: Zakon.kz
В ночь на 5 апреля 2025 года на трассе Алматы – Бишкек произошло смертельное ДТП. Автомобиль Kia Cerato, двигаясь в восточном направлении в сторону Алматы, сбил мужчину, который скончался на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По словам водителя, на 27 километре трасса из темноты на дорогу резко выскочил мужчина. Хозяин авто попытался избежать столкновения, но ему это не удалось. Корпус машины задел пешехода, тот упал на трассу и умер от полученных травм.

"Водитель утверждает, что двигался с небольшой скоростью, так как на данном участке трасссы идет реконструкция, а также отсутствует освещение. На автомобиле нет серьезных повреждений, что подтверждает слова его хозяина о том, что скорость движения транспортного средства действительно не была высокой", – сообщает корреспондент Zakon.kz.

Предположительно, пешеход погиб во время удара о дорожное покрытие. Это предстоит установить экспертизе.

Фото: Zakon.kz

После ДТП водитель вызвал полицию и скорую. Прибывшие на место ДТП медики констатировали смерть пешехода. Личность его установлена, мужчина был 1976 года рождения.

Фото: Zakon.kz

Охраник близлежащей заправки сообщил, что ранее мужчину высадил на трассе таксист, с которым у него случился конфликт. По его словам, он находился в состоянии алкогольного опьянения и также пытался поссориться с сотрудниками заправки.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и дознаватели Алматинской области. Им предстоит выяснить все обстоятельства смертельного наезда.

25 марта 2025 года пять человек пострадали в ДТП при столкновении на алматинском тротуаре. Авария случилась на пересечении улиц Маметовой – Панфилова.

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Андрей Дюсупов
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