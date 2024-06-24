Фельдшер приняла экстренные роды дома у костанайки

Экстренные роды на дому приняла фельдшер скорой помощи в Костанае, передает Zakon.kz.

"Наша газета" пишет, что 24 июня в семье Абдиназаровых произошло радостное событие – у них родился второй ребенок. Приехав на вызов, фельдшер Камиля Жаугашинова провела осмотр роженицы, оценила ситуацию и поняла: до перинатального центра они доехать не успеют. Тогда она решила принять роды самостоятельно.

"У меня начались схватки. Думала, что ложные, так как ходить еще должна была две недели. Вызвали скорую медицинскую помощь. Приехала бригада очень быстро. Зашла фельдшер и я поняла, что не смогу дойти до машины. Девушка – большая молодец, не растерялась. В ее глазах вообще не было страха, а наоборот радость, спокойствие, собранность и ответственность. Я доверилась ей и все прошло замечательно. Мой муж помогал ей и мне. Когда родился сын, фельдшер призналась, что давно мечтала принять роды на выезде бригады", – поделилась ставшая второй раз мамой Карина Абдиназарова.

После родов маму вместе с новорожденным бригада скорой медицинской помощи доставила в перинатальный центр областной больницы для обследований и наблюдений. Поступившие чувствуют себя удовлетворительно.

"Я просто выполняла свою работу. Хотя, конечно, это очень волнительная ситуация. Я очень рада, что все прошло благополучно. Это счастье – держать в руках новую жизнь. От всей души желаю малышу и маме крепкого здоровья и скорейшего восстановления", – сказала фельдшер.

Всего с начала года фельдшеры областной станции скорой медицинской помощи приняли 10 родов на дому.

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