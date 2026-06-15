Загоревшийся трансформатор напугал жителей Павлодарской области

В городе Аксу тушили трансформатор. На территории одного из заводов произошло возгорание электроустановки, сообщает Zakon.kz.

На место ЧП оперативно прибыли подразделения МЧС. Спасатели установили, что горит часть трансформатора на высоте 12 м, рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области 15 июня 2026 года.

Недалеко от очага развернули оперативный штаб пожаротушения. Из-за розлива охлаждающего масла электроустановки появилась угроза воспламенения соседних производственных участков.

Пожарные использовали воздушно-механическую пену, а также водяные стволы для защиты и охлаждения рядом расположенных объектов. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Возгорание ликвидировали на площади 40 кв. м. Спасатели подчеркнули, что работали, соблюдая все меры безопасности. Погибших и пострадавших нет.

Ранее горела трансформаторная подстанция в Алматы.