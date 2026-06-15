Загоревшийся трансформатор напугал жителей Павлодарской области
На место ЧП оперативно прибыли подразделения МЧС. Спасатели установили, что горит часть трансформатора на высоте 12 м, рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области 15 июня 2026 года.
Недалеко от очага развернули оперативный штаб пожаротушения. Из-за розлива охлаждающего масла электроустановки появилась угроза воспламенения соседних производственных участков.
Пожарные использовали воздушно-механическую пену, а также водяные стволы для защиты и охлаждения рядом расположенных объектов. Благодаря слаженным действиям удалось не допустить дальнейшего распространения огня. Возгорание ликвидировали на площади 40 кв. м. Спасатели подчеркнули, что работали, соблюдая все меры безопасности. Погибших и пострадавших нет.
Ранее горела трансформаторная подстанция в Алматы.