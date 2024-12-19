#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.63
548.66
5.07
Происшествия

Существует ли в Казахстане пособие для людей с низким доходом

Покупки онлайн, покупки в интернете, интернет-магазин, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 14:11 Фото: pexels
В Караганде супружеской паре предложили "помощь" в оформлении пособия для людей с низким доходом, но вместо этого у них образовалась задолженность перед несколькими финансовыми учреждениями. Полицейские уже задержали подозреваемого, которым оказался их коллега, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана подчеркнули, что такого пособия в стране не существует.

А подробностями мошенничества в Караганде, связанного с этим несуществующим пособием, поделились в областном департаменте полиции:

"Супружеская чета – мужчине 59 лет и женщине 58 лет – из Караганды, работающие вместе на одном из предприятий, не ожидали обмана от 30-летнего коллеги. Однажды он подошел к главе семьи и сообщил, что якобы существует государственная программа, позволяющая оформить пособие для людей с низкими доходами. Для этого достаточно установить соответствующее приложение на мобильный телефон. Мужчина поверил своему коллеге и передал ему свой мобильник. Тот начал "настраивать" приложение: фотографировал владельца гаджета и просил покрутить головой и закрыть глаза. После этого он вернул аппарат".

Кроме того, мужчина рекомендовал "заботливого" коллегу своей жене, которая также была недовольна своей зарплатой. С ней аферист провел ту же процедуру оформления пособия.

"Спустя некоторое время супружеская чета узнала, что у них образовалась задолженность перед несколькими финансовыми учреждениями. У мужа возник долг в размере 2 млн тенге, а у женщины – 1,5 млн тенге".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Потерпевшие обратились в полицию, которая задержала подозреваемого.

"Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее стало известно, что в Алматы поймали мошенницу, которая 12 лет скрывалась благодаря смене личных данных.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Жители Абайской области чуть не погибли в своем доме из-за мусора
Происшествия
08:06, Сегодня
Жители Абайской области чуть не погибли в своем доме из-за мусора
Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц
Происшествия
04:45, 19 декабря 2024
Жители Алматы лишись тандырной на одной из улиц
Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау
Происшествия
02:59, 19 декабря 2024
Восьмилетнюю девочку сбил автомобиль возле лицея в Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: