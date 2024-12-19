В Алматы поймали мошенницу, которая 12 лет скрывалась благодаря смене личных данных
По информации ДП, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составляет 19,5 млн тенге.
"Первое заявление о преступлении поступило 2 октября 2012 года от 37-летней пострадавшей. Женщина сообщила, что малознакомая обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 665 тысяч тенге. В ходе расследования полицейские установили, что мошенница причинила ущерб 13 жителям областного центра", – сообщили в полиции региона.
Как выяснили правоохранители, все пострадавшие познакомились с аферисткой случайно: кто-то арендовал ей квартиру, другие встретили ее в такси. Мошенница утверждала, что располагает особыми возможностями для помощи в приобретении жилья, и предлагала свои услуги.
Несмотря на проведенные мероприятия, установить местонахождение преступницы в течение нескольких лет не удалось. Лишь в 2024 году правоохранительным органам удалось установить ее местопребывание в Алматы. При этом выяснилось, что аферистка изменила свои личные данные. В настоящее время женщина находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд.
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