В Алматы поймали мошенницу, которая 12 лет скрывалась благодаря смене личных данных

Полицейские Акмолинской области в Алматы нашли аферистку, скрывавшуюся от правосудия с 2012 года. Она обманула 13 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составляет 19,5 млн тенге.

"Первое заявление о преступлении поступило 2 октября 2012 года от 37-летней пострадавшей. Женщина сообщила, что малознакомая обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 665 тысяч тенге. В ходе расследования полицейские установили, что мошенница причинила ущерб 13 жителям областного центра", – сообщили в полиции региона.

Как выяснили правоохранители, все пострадавшие познакомились с аферисткой случайно: кто-то арендовал ей квартиру, другие встретили ее в такси. Мошенница утверждала, что располагает особыми возможностями для помощи в приобретении жилья, и предлагала свои услуги.

Несмотря на проведенные мероприятия, установить местонахождение преступницы в течение нескольких лет не удалось. Лишь в 2024 году правоохранительным органам удалось установить ее местопребывание в Алматы. При этом выяснилось, что аферистка изменила свои личные данные. В настоящее время женщина находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы рассказывали о приговоре экс-госслужащему, который получил многомиллионную взятку и скрылся в Грузии.