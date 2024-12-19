#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.63
548.66
5.07
События

В Алматы поймали мошенницу, которая 12 лет скрывалась благодаря смене личных данных

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 11:35 Фото: pxhere
Полицейские Акмолинской области в Алматы нашли аферистку, скрывавшуюся от правосудия с 2012 года. Она обманула 13 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП, ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составляет 19,5 млн тенге.

"Первое заявление о преступлении поступило 2 октября 2012 года от 37-летней пострадавшей. Женщина сообщила, что малознакомая обманным путем завладела ее денежными средствами в размере 665 тысяч тенге. В ходе расследования полицейские установили, что мошенница причинила ущерб 13 жителям областного центра", – сообщили в полиции региона.

Как выяснили правоохранители, все пострадавшие познакомились с аферисткой случайно: кто-то арендовал ей квартиру, другие встретили ее в такси. Мошенница утверждала, что располагает особыми возможностями для помощи в приобретении жилья, и предлагала свои услуги.

Несмотря на проведенные мероприятия, установить местонахождение преступницы в течение нескольких лет не удалось. Лишь в 2024 году правоохранительным органам удалось установить ее местопребывание в Алматы. При этом выяснилось, что аферистка изменила свои личные данные. В настоящее время женщина находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд.

Ранее мы рассказывали о приговоре экс-госслужащему, который получил многомиллионную взятку и скрылся в Грузии.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Получил взятку 75 млн тенге и сбежал в Грузию: экс-госслужащего посадили на 10 лет в ЗКО
События
11:13, Сегодня
Получил взятку 75 млн тенге и сбежал в Грузию: экс-госслужащего посадили на 10 лет в ЗКО
Евразийский банк поддержал грантами социальные проекты своих сотрудников
События
09:43, Сегодня
Евразийский банк поддержал грантами социальные проекты своих сотрудников
Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
События
21:35, 18 декабря 2024
Метель, снегопад и гололед: во всех областях Казахстана объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: