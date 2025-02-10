Руководителя отдела ЖКХ в ЗКО оштрафовали на сумму около 590 тысяч тенге

В прокуратуре ЗКО рассказали о том, что руководителя отдела ЖКХ в ЗКО оштрафовали на 150 МРП или 589 800 тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Мой город", 15 января 2025 года акимат Уральска объявил два открытых конкурса на содержание улично-дорожной сети и санитарную очистку города. Стоимость лотов – 5,3 млрд тенге. В конкурсной документации было необоснованное требование об опыте работы потенциальных поставщиков, что нарушает законодательство государственных закупок и ограничивает конкуренцию.

Как отмечается, в 2024 году аналогичные работы по содержанию города уже были предметом анализа прокуратуры области. Тогда было выявлено, что более 6 млрд тенге осваивал один поставщик, создавая монопольное положение.

"По требованию прокуратуры департамент агентства по защите и развитию конкуренции ЗКО провел расследование, в ходе которого подтвердились факты антиконкурентных действий со стороны отдела ЖКХ акимата Уральска", – заявили в прокуратуре области.

Таким образом, прокуроры внесли предписание об устранении нарушений закона, а руководителя отдела ЖКХ оштрафовали.

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