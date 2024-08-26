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Законодательство РК

За коррупцию двух чиновников и бизнесмена оштрафовали на миллионы тенге

Доллары, деньги, конверт, коррупция, взятка , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 17:26 Фото: Zakon.kz
Мойынкумским районным судом Жамбылской области осуждены за взяточничество временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов этого же района Адильбаев Т. и представитель частной компании Шубаев А., сообщает Zakon.kz.

Из релиза Антикора за 26 августа 2024 года следует, что Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев – в даче ему взятки в сумме 400 тыс. тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе.

Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тыс. тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум.

"Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере по 12 млн тенге каждому, Адильбаев – 26 млн тенге. Приговор не вступил в законную силу".Пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

21 августа 2024 года в Антикоре рассказали, что чиновник лишился свободы за мошенничество в 200 тыс. тенге.

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