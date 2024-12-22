Жителей Караганды встревожило размножение бродячих собак
Изначально информация о стае бродячих собак, которая, по мнению большинства карагандинцев, представляет для них серьезную опасность, появилась 27 октября. Тогда злополучный участок города по ул. Коцюбинского возле клиники, расположенной в мкр. Михайловка, назвали лежбищем бродячих собак.
Жители микрорайона обратили внимание на то, что лай одной собаки подхватывают все остальные. И тогда шум собак слышится многим жителям, нарушая их спокойствие. Но большую опасность они представляют в вечернее время для школьников второй смены и взрослых, возвращающихся с работы.
28 октября поступила обратная связь от ветеринарной организации.
"Обращение зарегистрировано для принятия соответствующих мер. Бродячие собаки без агрессивного поведения и не представляющие опасность после проведения вакцинации, стерилизации будут выпущены обратно", – говорилось в сообщении.
Однако 21 декабря жители той же улицы вновь обратились к администрации Instagram-портала "Вечерняя Караганда". Сообщение отдела ветеринарии об отлове бродячих собак на ул. Коцюбинского они назвали элементарной отпиской.
"Никто не приехал. Отлова не было, собаки продолжают размножаться", – говорится в обращении карагандинцев.
Достоверность своих слов они подкрепили свежим видео.
По уже сложившейся традиции комментаторы вновь разделились на два лагеря. Первые утверждают, что отлавливать собак негуманно, вторые – опасаются за безопасность прохожих.
Похожая ситуация сложилась в Усть-Каменогорске. Там стая бродячих собак держит в страхе целый микрорайон.